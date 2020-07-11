«Не придавали значения фону»: жительницы Казани станцевали тверк на фоне мечети и нарвались на угрозы

Две девушки сняли на видео свой тверк и выложили в Сеть. На кадры попала казанская мечеть Кул-Шариф, из-за чего против жительниц ополчились подписчики. По словам одной из девушек, ей даже угрожали в комментариях.

В соцсетях появился ролик, где две молодые девушки танцуют тверк на фоне мечети Кул-Шариф в Казани. Как рассказала «360» одна из девушек, видео облетело соцсети и вызвало огромный ажиотаж среди жителей разных регионов.

«После того, как мое видео начало набирать популярность, очень многие люди начали писать мне. <…> Комментарии были разными: кто-то поддерживал, а кто-то, наоборот, писал оскорбления, в том числе и угрозы», — призналась она.

Пользователи действительно не оценили откровенный танец возле мечети. В соцсетях появились гневные сообщения.

«Я атеист, но крутить жопой возле мечети как-то безнравственно. Должны быть элементарные рамки приличия», — написал один из-подписчиков.

«Почему танцуют они, а стыдно мне?» — задался вопросом другой.

При этом жительница Казани объяснила, что вечером гуляла с подругой по городу и пришла на стадион, где часто собирается молодежь. Там ей пришла идея снять ролик для TikTok.

«Так как я начинающий тиктокер, я предложила снять под знакомую мне песню. Мы попросили знакомого, чтобы он снял нас на видео, и мы не придавали значения, что же находится на заднем фоне. Тем самым я хочу объяснить, что ни в коем случае я не хотела оскорбить чувства верующих людей», — заверила девушка.

Она добавила, что видео было абсолютно спонтанным, а мечеть Кул-Шариф случайно попала в кадр.