Сбой произошел в работе TikTok
Масштабный сбой прервал работу китайской социальной сети TikTok. Об этом 9 июля сообщается на сервисе по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
Неполадки были зафиксированы около девяти вечера по московскому времени. Они коснулись в основном пользователей в США и Европе.
93% испытывают трудности при просмотре видеороликов, еще 3% не могут ничего опубликовать и 2% сталкнулись с проблемой при попытке авторизации.
8 июля был зафиксирован сбой в работе российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком».