Сбой произошел в работе TikTok

Неполадки были зафиксированы около девяти вечера по московскому времени. Они коснулись в основном пользователей в США и Европе.

Источник фото:Downdetector.

93% испытывают трудности при просмотре видеороликов, еще 3% не могут ничего опубликовать и 2% сталкнулись с проблемой при попытке авторизации.

8 июля был зафиксирован сбой в работе российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком».