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    09 июля 2020, 23:13

    Сбой произошел в работе TikTok

    Наталья Жуковская

    Масштабный сбой прервал работу китайской социальной сети TikTok. Об этом 9 июля сообщается на сервисе по отслеживанию работы интернет-ресурсов Downdetector.
    Сбой произошел в работе TikTok

    Неполадки были зафиксированы около девяти вечера по московскому времени. Они коснулись в основном пользователей в США и Европе.

    Сбой произошел в работе TikTok | Изображение 1
    Источник фото:Downdetector.

    93% испытывают трудности при просмотре видеороликов, еще 3% не могут ничего опубликовать и 2% сталкнулись с проблемой при попытке авторизации.

    8 июля был зафиксирован сбой в работе российского провайдера цифровых услуг и сервисов «Ростелеком».