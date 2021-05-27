«Не Кравчуку решать»: Лавров отреагировал на предложение перенести из Минска переговоры по Донбассу
Глава МИД России Сергей Лавров отверг предложение первого президента Украины Леонида Кравчука перенести из Минска проведение переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Кравчук заявил, что после инцидента с посадкой самолета Ryanair Минск уже не может быть местом для проведения переговоров о мире на юго-востоке Украины. Лавров его точку зрения не разделил, сообщил ТАСС.
«Не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа», — заявил глава МИД РФ.
Министр напомнил, что в этих переговорах участвует не только украинская сторона.
«Те, кто подписывал этот пакет документов (Минские соглашения — прим. ред.), они, наверное, будут договариваться о том, как дальше эту работу выстраивать», — подчеркнул Лавров.
Самолет Ryanair следовал из Афин в Вильнюс 23 мая, но совершил принудительную посадку из-за сообщения о минировании. Угроза не подтвердилась. Но при повторной проверке документов был задержан Роман Протасевич, сооснователь Telegram-канала Nexta, который признан в Белоруссии экстремистским. Сейчас он находится в СИЗО. Его подозревают в совершении ряда уголовных преступлений. В том числе в организации беспорядков в республике.
В Минске также была задержана россиянка София Сапега. Она была арестована. Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором девушка говорит, что была редактором Telegram-канала, который публиковал личные данные белорусских силовиков.