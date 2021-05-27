Представитель Украины заявил о поиске нового места для переговоров по Донбассу на замену Минску

Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть местом для переговоров по Донбассу. Будет найдена новая площадка.

Ранее пресс-секретарь делегации Алексей Арестович говорил о том, что Украина вряд ли теперь захочет проводить переговоры в столице Белоруссии. По его словам, республика «перестала быть нейтральным государством».

Западный мир ополчился на Белоруссию после того, как 23 мая в Минске из-за сообщения о бомбе экстренно сел лайнер ирландской компании Ryanair. На борту самолета находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Мужчину арестовали после приземления по обвинению в уголовных преступлениях.