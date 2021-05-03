Если Киев решит, что продолжение минских переговоров об урегулировании ситуации в Донбассе не приносит результатов, Украина может от них отказаться и будет добиваться изменения формата переговорного процесса.

Об этом в эфире телеканала «Украина-24» заявил глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. По его мнению, изменение формата изменит состав сторон переговоров и повысит статус их участников.

«Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить — выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы», — заявил Леонид Кравчук.

По его мнению, переговоры можно перенести в Европу. Таким образом принятые документы будут полностью соответствовать нормам международного права и станут обязательными к исполнению.

Свою позицию украинская сторона определит после действий Европы и США. Речь, в частности, о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и американского президента Джозефа Байдена.

Кравчук также заявил, что нашел у Путина «место, которое болит». По его словам, перед президентом России надо поставить вопрос о выполнении договоренностей в рамках «нормандского формата».

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, войны в Донбассе с Украиной можно и нужно избежать. Но на обострение конфликта может пойти президент Украины Владимир Зеленский, которому нужно удержать власть любой ценой.