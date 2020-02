«Не хотели пускать на концерт»: композитор Матвиенко оказался фанатом Билли Айлиш

Треки и клипы Билли Айлиш сейчас везде — в соцсетях, на радио, по телику. Ее песни слышали уже все, и оказывается, что фанатеют от ее творчества не только школьники. Композитор Игорь Матвиенко признался, что любит песни американки и даже ходил на концерт.

«Я фанат Билли Айлиш. Я купил билет и пошел на ее концерт летом в Москве. Меня долго не хотели пускать, там же одни подростки, но потом все же с подозрением пустили», — сказал Игорь Матвиенко РИА «Новости».

Концерт американской певицы Билли Айлиш проходил в Москве 27 августа. Девушка выступила на стадионе «Мегаспорт» перед 14 тысячами зрителей. Билеты на выступление были раскуплены практически сразу же после старта продаж.

Айлиш стала популярной после выхода сингла Bad Guy и дебютного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Многие восхищаются юной исполнительницей, но некоторые эксперты называют ее успех хайпом и коммерцией. Несмотря на обсуждения, девушка продолжает быть на первых местах чартов, а на «Грэмми» она забрала победу в категориях «Поп-альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист».