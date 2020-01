«Грэмми» на поводу у подростков. Билли Айлиш доказала, что «Песню года» можно сделать без вокала

Билли Айлиш на «Грэмми» забрала победу в категориях «Поп-альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист». Пока часть толпы ликует и восхваляет 18-летнюю певицу, другие считают победу незаслуженной. Раньше международная музыкальная премия называла песней года хиты Тhе Веatles, Стинга, Эми Уайнхаус и Адель. В 2019 выбрали композицию Bad Guy, где толком не поют.

Билли Айлиш стала триумфатором премии «Грэмми». Забрать разом основные четыре награды («Поп-альбом года», «Запись года», «Песня года», «Лучший новый артист») последний раз удавалось американскому певцу Кристоферу Кроссу аж в 1981 году. Айлиш также стала самым молодым артистом, получившим победу в главной номинации — «Запись года». За юную исполнительницу остается только порадоваться, а за «Грэмми» и их решения — огорчиться.

Песня Bad Guy — хит 2019 года. Она играла во всех заведениях, использовалась в сериалах и держалась в топах музыкальных чартов. Это коммерчески успешный сингл, но разве этого достаточно для победы на «Грэмми»? Сравните Hello от Адель и Bad Guy от Билли. Первая песня строится на сильном вокале и глубоком смысле. Вторую скорее проговаривают под удачный бит, чем поют. Да и текст там сомнительной ценности. Складывается ощущение, что премия решила пойти на поводу масс и просто выбрала самую хитовую песню. Попытались сразу всем угодить, но получилось коряво.

Премия «Грэмми» последнее время будто специально обходит стороной достойных номинантов. Билли Айлиш получила награду за «Поп-альбом года» раньше, чем Лана Дель Рей. Хотя вторую из года в год номинируют, но победу всегда получает кто-то другой. Каждый клип Ланы напоминает мини-фильм, а песни почти всегда автобиографичны. Ее регулярно называли музыкальным феноменом десятилетия и той, кто зародил само альтернативное поп-звучание, в котором сейчас поет Айлиш. Последний альбом получил признание музыкальных критиков и обычной публики. Он попал в рейтинги лучших альбомов десятилетия. Но в «Грэмми» считают, что шепот Айлиш важнее настоящего пения.

«8 лет. Лана Дель Рей потратила 8 лет на создание альтернативной музыки, чтобы такие женщины, как Билли Айлиш, могли уходить домой с 5 «Грэмми». Лана Дель Рей действительно написала лучший американский альбом 2019 года, и никто не отнимет у нее этого».

Проблема победы Билли Айлиш не в отсутствии у нее таланта или голоса. Проблема в том, какая песня привела ее к выигрышу. Вспомнят ли ее через 10 лет? Песню Майкла Джексона и Лайонеля Ричи We Are The World не забывают с 1986 года. Сомнительно, что Bad Guу ждет та же судьба. Это грустно, потому что смысловая нагрузка и мощный голос уходят на задний план. Теперь даже премиям важны просмотры и продажи песен.

Кажется, несправедливость своих побед понимала даже сама Билли. Ведь когда объявляли победителя в номинации «Поп-альбом года», певица шептала: «Пожалуйста, пусть это буду не я. Пожалуйста».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.