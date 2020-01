Феноменально выстрелила и так же может пропасть. Что такое успех Билли Айлиш

Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей «Грэмми» в истории и повторила рекорд 1981 года, получив сразу пять статуэток. Еще одну награду вручили старшему брату певицы — за продюсирование ее первого альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go. О феномене исполнительницы «360» рассказал популярный телеведущий Александр Анатольевич.