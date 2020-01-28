    28 января 2020, 05:05

    Феноменально выстрелила и так же может пропасть. Что такое успех Билли Айлиш

    Кирилл Фролов

    Билли Айлиш стала самой молодой обладательницей «Грэмми» в истории и повторила рекорд 1981 года, получив сразу пять статуэток. Еще одну награду вручили старшему брату певицы — за продюсирование ее первого альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go. О феномене исполнительницы «360» рассказал популярный телеведущий Александр Анатольевич.
    Феноменально выстрелила и так же может пропасть. Что такое успех Билли Айлиш

    «Феномен на то и феномен, чтобы быть сложно объяснимым или и вовсе непонятным. Я думаю, этого никто не знает. Наверное, это и здорово», — заявил собеседник телеканала.

    Ведущий добавил, что не верит в историю о том, что Айлиш записала свой дебютный альбом на ноутбуке в доме родителей.

    Потому что уж больно хорош звук, аранжировки. В целом альбом для нашего времени довольно предсказуем, но сделан очень тщательно, поэтому трудно поверить, что работала не команда, а юная девочка, которая вырулила все на вдохновении.

    Александр Анатольевичтелеведущий

    Сравнивая певицу с исполнителями прошлых лет, Александр Анатольевич отметил, что «мимолетных успехов было очень много», но лишь немногие удерживались на этой волне.

    По его словам, Айлиш «феноменально выстрелила и так же феноменально может пропасть». По мнению ведущего, сегодняшнего пика популярности она вряд ли уже достигнет.

    Молодая поросль хватает лучшее и успокаивается. Все-таки это больше хайп. Музыка талантливая, непростая, заковыристая, тинейджерски-мрачная, безысходная, унылая, но вместе все это коктейль, который приятен всем. Сегодня она приятна всем, но точно так же все могут отвернуться.

    Александр Анатольевичтелеведущий

    Александр Анатольевич считает, что своим успехом певица обязана «стечению обстоятельств: и моментальное появление, и бесконечные прокрутки в интернете, и то, что она ярко отличается от всех бездельников, которые выпускают по одному треку и ждут каких-то наград».

    Закрепить свою популярность, по его словам, Билли Айлиш может, если выпустит громкий второй, а затем и третий альбомы.

    «Тогда она встанет твердо на этот пьедестал», — заявил он.

    Билли Айлиш на «Грэмми» забрала победу в категориях «Поп-альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист». Пока часть толпы ликует и восхваляет 18-летнюю певицу, другие считают победу незаслуженной. Раньше международная музыкальная премия называла песней года хиты Тhе Веatles, Стинга, Эми Уайнхаус и Адель. В 2019 выбрали композицию Bad Guy, где толком не поют.