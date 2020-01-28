Феноменально выстрелила и так же может пропасть. Что такое успех Билли Айлиш

«Феномен на то и феномен, чтобы быть сложно объяснимым или и вовсе непонятным. Я думаю, этого никто не знает. Наверное, это и здорово», — заявил собеседник телеканала.

Ведущий добавил, что не верит в историю о том, что Айлиш записала свой дебютный альбом на ноутбуке в доме родителей.

Потому что уж больно хорош звук, аранжировки. В целом альбом для нашего времени довольно предсказуем, но сделан очень тщательно, поэтому трудно поверить, что работала не команда, а юная девочка, которая вырулила все на вдохновении. Александр Анатольевич телеведущий

Сравнивая певицу с исполнителями прошлых лет, Александр Анатольевич отметил, что «мимолетных успехов было очень много», но лишь немногие удерживались на этой волне.

По его словам, Айлиш «феноменально выстрелила и так же феноменально может пропасть». По мнению ведущего, сегодняшнего пика популярности она вряд ли уже достигнет.

Молодая поросль хватает лучшее и успокаивается. Все-таки это больше хайп. Музыка талантливая, непростая, заковыристая, тинейджерски-мрачная, безысходная, унылая, но вместе все это коктейль, который приятен всем. Сегодня она приятна всем, но точно так же все могут отвернуться. Александр Анатольевич телеведущий

Александр Анатольевич считает, что своим успехом певица обязана «стечению обстоятельств: и моментальное появление, и бесконечные прокрутки в интернете, и то, что она ярко отличается от всех бездельников, которые выпускают по одному треку и ждут каких-то наград».

Закрепить свою популярность, по его словам, Билли Айлиш может, если выпустит громкий второй, а затем и третий альбомы.

«Тогда она встанет твердо на этот пьедестал», — заявил он.

Билли Айлиш на «Грэмми» забрала победу в категориях «Поп-альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист». Пока часть толпы ликует и восхваляет 18-летнюю певицу, другие считают победу незаслуженной. Раньше международная музыкальная премия называла песней года хиты Тhе Веatles, Стинга, Эми Уайнхаус и Адель. В 2019 выбрали композицию Bad Guy, где толком не поют.