Феноменально выстрелила и так же может пропасть. Что такое успех Билли Айлиш
«Феномен на то и феномен, чтобы быть сложно объяснимым или и вовсе непонятным. Я думаю, этого никто не знает. Наверное, это и здорово», — заявил собеседник телеканала.
Ведущий добавил, что не верит в историю о том, что Айлиш записала свой дебютный альбом на ноутбуке в доме родителей.
Потому что уж больно хорош звук, аранжировки. В целом альбом для нашего времени довольно предсказуем, но сделан очень тщательно, поэтому трудно поверить, что работала не команда, а юная девочка, которая вырулила все на вдохновении.Александр Анатольевичтелеведущий
Сравнивая певицу с исполнителями прошлых лет, Александр Анатольевич отметил, что «мимолетных успехов было очень много», но лишь немногие удерживались на этой волне.
По его словам, Айлиш «феноменально выстрелила и так же феноменально может пропасть». По мнению ведущего, сегодняшнего пика популярности она вряд ли уже достигнет.
Молодая поросль хватает лучшее и успокаивается. Все-таки это больше хайп. Музыка талантливая, непростая, заковыристая, тинейджерски-мрачная, безысходная, унылая, но вместе все это коктейль, который приятен всем. Сегодня она приятна всем, но точно так же все могут отвернуться.Александр Анатольевичтелеведущий
Александр Анатольевич считает, что своим успехом певица обязана «стечению обстоятельств: и моментальное появление, и бесконечные прокрутки в интернете, и то, что она ярко отличается от всех бездельников, которые выпускают по одному треку и ждут каких-то наград».
Закрепить свою популярность, по его словам, Билли Айлиш может, если выпустит громкий второй, а затем и третий альбомы.
«Тогда она встанет твердо на этот пьедестал», — заявил он.
Билли Айлиш на «Грэмми» забрала победу в категориях «Поп-альбом года», «Запись года», «Песня года» и «Лучший новый артист». Пока часть толпы ликует и восхваляет 18-летнюю певицу, другие считают победу незаслуженной. Раньше международная музыкальная премия называла песней года хиты Тhе Веatles, Стинга, Эми Уайнхаус и Адель. В 2019 выбрали композицию Bad Guy, где толком не поют.