Названы желанные подарки для матерей от их детей на Новый год

«Для матерей самое главное — любовь их ребенка, его отношение, взаимопонимание. Матери хотят понимания, в большей степени времяпрепровождения с детьми», — рассказала она.

К тому же, родители заботятся о здоровье детей — физическом и психологическом. Для матерей и отцов не менее важно и внимание.

«Ни для одной матери материальное не стоит выше отношений», — добавила Петренко.

Перед Новым годом россияне все чаще интересуются всем, что связано с подарками, Дедом Морозом, елками и оливье. Интернет-пользователи задают вопросы, как открыть шампанское, чем этот напиток отличается от игристого вина и к какому виду шампанского относится брют. Еще граждане спрашивали, как сделать следы Деда Мороза на полу, бороду, посох и сани.

В канун Нового года россиян призвали с осторожностью выбирать подарки. Переносчиками коронавируса могут стать игрушки, новогодние аксессуары