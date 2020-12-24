facebook_pixel
    24 декабря 2020, 16:55

    Названы желанные подарки для матерей от их детей на Новый год

    Алена Макаренко

    Самый лучший подарок, который дети могут сделать матерям, — понимание и их здоровье. Об этом рассказала председатель всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко, сообщил сайт NEWS.ru.
    Названы желанные подарки для матерей от их детей на Новый год

    «Для матерей самое главное — любовь их ребенка, его отношение, взаимопонимание. Матери хотят понимания, в большей степени времяпрепровождения с детьми», — рассказала она.

    К тому же, родители заботятся о здоровье детей — физическом и психологическом. Для матерей и отцов не менее важно и внимание.

    «Ни для одной матери материальное не стоит выше отношений», — добавила Петренко.

    Перед Новым годом россияне все чаще интересуются всем, что связано с подарками, Дедом Морозом, елками и оливье. Интернет-пользователи задают вопросы, как открыть шампанское, чем этот напиток отличается от игристого вина и к какому виду шампанского относится брют. Еще граждане спрашивали, как сделать следы Деда Мороза на полу, бороду, посох и сани.

    В канун Нового года россиян призвали с осторожностью выбирать подарки. Переносчиками коронавируса могут стать игрушки, новогодние аксессуары