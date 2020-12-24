Как сделать следы Деда Мороза и елку из ватных дисков. Какие запросы стали самыми популярными перед Новым годом

До Нового года остается все меньше времени, поэтому россияне штурмуют Сеть в поисках ответов на вопросы по подготовке к празднику. Чаще всего их интересует то, что связано с подарками, Дедом морозом, елками и оливье. «Яндекс» составил топ самых распространенных запросов.

Специалисты «Яндекса» провели исследование и выяснили, на какие вопросы пользователи чаще всего ищут ответы под Новый год. В рейтинге они использовали систему баллов, где значение 100 является наивысшим. В категории «Новый год» россияне чаще всего спрашивали, сколько дней до него осталось, что приготовить на праздник и в чем его встречать. Запросы получили по 100,91 и 54 балла соответственно.

Кроме того, пользователи интересовались, как открыть шампанское (100 баллов), чем отличается шампанское от игристого вина (89) и к какому виду шампанского относится брют (75). Еще россияне спрашивали, как сделать: следы Деда Мороза на полу (100 баллов), бороду (86), посох (67) и сани (47). А вот елки чаще всего хотели сделать из бумаги. На втором месте оказался вопрос про елку из гирлянды на окне или стене (37 баллов) и из ватных дисков (16).

Не обошлось без запросов и про самый популярный новогодний салат. Пользователи узнавали, сколько варить картошку на оливье (100 баллов), как звали автора салата (49) и сколько калорий в оливье (30). Также самым популярным вопросом стала калорийность мандаринов. В категории «Кому ищут подарки» наиболее частым запросом стали подарки для ребенка, затем для парня и девушки.