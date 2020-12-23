Россиянам перечислили потенциально опасные подарки в пандемию

В канун Нового года россиянам посоветовали с осторожностью выбирать подарки. Переносчиком коронавируса могут стать игрушки, новогодние аксессуары и другие принесенные из магазинов покупки.

Врачи в беседе с РИА «Новости» напомнили, что на разных поверхностях вирус живет определенное количество времени. Например, на картоне он сохраняется до суток, а на пластике и металле — до трех дней.

«Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических — до трех дней», — подчеркнула врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

Необходимо понимать, что с учетом этого в качестве переносчиков инфекции могут выступать как игрушки, так и купленные к Новому году сувениры — все, что человек собрался подарить. Бактерий много в тепле и влажности: такая среда образуется в одежде и постельном белье. Коронавирус дольше существует на твердых поверхностях — пластике и нержавеющей стали.

«Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках», — посоветовала Ненастина.

После возвращения домой купленные вещи стоит обработать дезинфицирующим средством. Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рекомендовал вынести подарки на балкон «на какое-то время».

«Овощи и фрукты просто хорошо помыть проточной водой», — заключил он.