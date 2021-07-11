Названы защищающие от штамма «дельта» вакцины

В борьбе с «дельта» —штаммом коронавируса эффективны мРНК- и векторные вакцины. В число эффективных вакцин входит и российский «Спутник V», заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Ключевыми компонентами таких вакцин являются вирусы, матричная рибонуклеиновая кислота и белки, объяснил специалист в беседе с РИА «Новости». Ученый подчеркнул, что степень защиты все же будет несколько ниже, чем от уханьского штамма.

«Защищали от исходного варианта на 95%, а сейчас защищают от варианта „дельта“ на 90%», — пояснил он.

Свою эффективность уже показал «Спутник V», добавил специалист. По его мнению, в условиях распространения нового штамма важно активно прививаться уже разработанными препаратами.

«Надо применять то, что уже есть», — подчеркнул Нетесов.

Ученый напомнил также о важности ношения масок и соблюдения других мер предосторожности — социальной дистанции, тщательного мытья рук, избегание мест большого скопления людей.

В случае этого варианта коронавируса маска имеет огромное значение, потому что без нее риск заразиться увеличивается в два раза. Кроме того, специалисты призывают не игнорировать перчатки, так как «дельта» имеет ярко выраженный кишечный синдром, который проявляется у каждого третьего заразившегося.