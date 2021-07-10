Врач назвал способы снизить риск заражения индийским штаммом коронавируса

Для дополнительной защиты от индийского штамма коронавируса россиянам стоит носить не только маску, но и перчатки, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Все дело в кишечном синдроме, который проявляется у каждого третьего заболевшего этим вариантом вируса.

Тем, у кого есть противопоказания к ношению перчаток, можно использовать антисептик, который в настоящее время есть практически во всех общественных местах, отметил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Индийский штамм наглядно показал, что есть кишечный синдром <…> Поэтому „дельта“ вирус у каждого третьего сопровождается дисфункцией со стороны желудочно-кишечного тракта», — сказал специалиста.

Горелов обратил внимание, что в среднем в течение дня человек непроизвольно дотрагивается до лица от 90 до 360 раз.

Помимо перчаток и антисептика, важно не забывать часто и долго мыть руки. Это тоже поможет снизить риск заражения через ЖКТ.

Индийский вариант коронавируса был впервые выявлен в октябре прошлого года. Позже были обнаружены и три его подвида. Один из них — «дельта» — считается особенно заразным.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, россияне заражаются «дельта"-штаммом коронавируса на Мальдивах, в США и некоторых европейских странах, сообщал телеканал «Звезда».