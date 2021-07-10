Ученый оценил вероятность подхватить «дельта»-штамм коронавируса без маски

Люди, которые не носят маски, минимум в два раза повышают риск заразиться коронавирусом штамма «дельта». Об этом рассказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

По его словам, у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число в среднем составляло около 3, а у штамма «дельта» оно уже около 5. В это его главное отличие от предыдущего варианта, сообщило РИА «Новости».

Нетесов подчеркнул, что защитные средства очень важны для защиты и от первого варианта коронавируса, потому что им точно также можно заразиться на улице, в кафе. Именно поэтому важно носить маски в общественных местах.

Одним из самых распространенных симптомов «дельта»-штамма коронавируса является дисфункция пищеварительной системы. На такие проблемы, по данным врачей, жаловался каждый третий заразившийся им. Этот вариант вируса чаще поражает людей в возрасте от 14 до 29 лет, то есть тех, кто ведет наиболее активный образ жизни.

По мнению известного теледоктора Александра Мясникова, мутации вируса неизбежны, поэтому единственный способ побороть вирус — сформировать коллективный иммунитет, сообщали «Невские новости».