Названы способы доставки товаров в Калининград в обход блокады Литвы

Европейская бюрократия окончательно запуталась в введенных ей санкциях против России и сейчас готовится к признанию собственных ошибок на введение запрета транзита в Калининград. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Антон Алиханов.

Он подчеркнул, что все проходящие через Литву поставки оплачиваются. Там нет военных грузов или товаров двойного назначения. Еврокомиссия просто запуталась в собственных решениях.

Губернатор подчеркнул, что пока регион перейдет на поставки и экспорт товаров водными путями.

«Морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно, поэтому снабжать Калининград и вывозить товары из региона есть на чем. Да, понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона», — написал Алиханов.

Он добавил, сейчас в Еврокомиссии количество бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, что и привело к ошибке. На следующей неделе ЕК выпустит разъяснения о снятии ограничений.

С требованием разобраться с ограничением транзита в Калининградскую область ранее выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что цель заключалась не в блокаде, а в предотвращении обхода санкций. Он пообещал дать властям Литвы все необходимые разъяснения.

Против такой позиции выступил глава прибалтийской республики Гитанас Науседа. Он подчеркнул, что Литва не пойдет ни никакие уступки перед Россией.