Боррель отказался считать блокадой запрет транзита в Калининград

Евросоюз не ставил перед собой цель полностью заблокировать сообщение между Калининградской областью и другими российскими регионами. Речь идет только о мерах по предотвращению нарушений введенных санкций. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Литва получит разъяснения о порядке действий, чтобы не нарушать введенные против России санкции.

«Ситуация с Калининградом — это не блокада. Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», — заявил Боррель.

Запрет на перевозку грузов из российских регионов в Калининград ввели власти Литвы. Под его действие попали товары, включенные в санкционные списки Евросоюза. Как отметил губернатор региона Антон Алиханов, запрет коснулся трети всех поставок и половины экспорта из Калининградской области. Он добавил, что все грузы, попавшие под ограничения, теперь начнут перевозить морским транспортом.