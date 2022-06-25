Президент Литвы исключил компромисс с Россией по транзиту в Калининград

Власти Литвы начнут консультации с Еврокомиссией по вопросу применения санкций по железнодорожным поставкам в Калининградскую область через свою территорию. Об этом на своей странице в социальных сетях написал президент балтийской республики Гитанас Науседа.

Он подчеркнул, что страна не пойдет ни на какие уступки перед Россией, чтобы введенные санкции не нанесли ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям.

«Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над перевозимыми через ее территорию товарами, и ни о каких „коридорах“ не может быть и речи, как и не может быть и речи об уступках России», — заявил Науседа.

Депутат от Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс ранее заявил, что Еврокомиссия готовит документ, разрешающий включенные в санкционные списки товаров из материковой части России в Калининградскую область через страны ЕС. По его словам, с предложением о разрешении транзита выступила одна из стран Евросоюза.

Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не ставил перед собой цель заблокировать поставки товаров в Калининградскую область. Он подчеркнул, что речь идет не о блокаде, а предотвращению обхода санкций. Боррель заявил, что Литва получит разъяснения по этому вопросу в ближайшее время.

Власти Литвы запретили провозить с территории России в Калининградскую область и обратно железнодорожным и автомобильным транспортом товары, попавшие в санкционные списки ЕС. Губернатор Антон Алиханов отметил, что запрет распространится на треть поставок в регион и половины экспорта. Он пояснил, что теперь все «санкционные товары» начнут перевозить морским транспортом.