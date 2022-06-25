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    25 июня 2022, 23:20

    Президент Литвы исключил компромисс с Россией по транзиту в Калининград

    Президент Литвы Науседа отказался об организации коридоров для транзита в Калининград

    Анатолий Минкин

    Власти Литвы начнут консультации с Еврокомиссией по вопросу применения санкций по железнодорожным поставкам в Калининградскую область через свою территорию. Об этом на своей странице в социальных сетях написал президент балтийской республики Гитанас Науседа.

    Президент Литвы исключил компромисс с Россией по транзиту в Калининград

    Он подчеркнул, что страна не пойдет ни на какие уступки перед Россией, чтобы введенные санкции не нанесли ущерба ни интересам Литвы, ни международным соглашениям.

    «Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над перевозимыми через ее территорию товарами, и ни о каких „коридорах“ не может быть и речи, как и не может быть и речи об уступках России», — заявил Науседа.

    Депутат от Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс ранее заявил, что Еврокомиссия готовит документ, разрешающий включенные в санкционные списки товаров из материковой части России в Калининградскую область через страны ЕС. По его словам, с предложением о разрешении транзита выступила одна из стран Евросоюза.

    Глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС не ставил перед собой цель заблокировать поставки товаров в Калининградскую область. Он подчеркнул, что речь идет не о блокаде, а предотвращению обхода санкций. Боррель заявил, что Литва получит разъяснения по этому вопросу в ближайшее время.

    Власти Литвы запретили провозить с территории России в Калининградскую область и обратно железнодорожным и автомобильным транспортом товары, попавшие в санкционные списки ЕС. Губернатор Антон Алиханов отметил, что запрет распространится на треть поставок в регион и половины экспорта. Он пояснил, что теперь все «санкционные товары» начнут перевозить морским транспортом.