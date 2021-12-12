Названы самые распространенные в Москве штаммы коронавируса

Самое широкое распространение в Москве получили две вариации коронавируса. Это «дельта» и уханьский штамм, заявила главный врач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

По ее словам, с «омикроном» в их больнице пока не сталкивались. На доминирующих позициях — «дельта», уточнила она в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Несмотря на то, что «дельта» быстро распространяется и отличается повышенной заразностью, Лысенко отметила, что в ГКБ есть достаточно много пациентов, у которых выявили уханьский штамм.

«„Омикрон“ нас пока ничем существенным не пугает, и, дай Бог, он будет несколько лояльнее к человечеству, чем „дельта“», — добавила врач.

По последним данным, в России за минувшие сутки выявили 29 929 новых случаев коронавируса. Этот показатель впервые с 13 октября опустился ниже 30 тысяч. По данным оперштаба, за последние 24 часа умерли 1132 пациента. Еще 31 391 заболевший полностью выздоровел от ковида.