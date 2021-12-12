Иммунолог назвал способ защититься от «омикрона»

Ревакцинация через четыре-пять месяцев может защитить от «омикрон»-штамма COVID-19. Такое мнение высказал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В беседе с Ura.ru он отметил, что надо срочно, параллельно с прививочной кампанией, заняться ревакцинацией.

Он отметил, что прививка через полгода, с учетом появления «омикрона», это очень большой период.

«При прежних штаммах такой срок был нормальным, но сейчас лучше всего проводить процедуру через пять месяцев, а людям с хроническими заболеваниями — через четыре», — считает Крючков.

Ранняя ревакцинация, по мнению иммунолога, обеспечивает хороший титр нейтрализующих антител. Он объяснил, что в случае, если человеку сделали две прививки и бустер, или же он перенес заболевание и вакцинировался, или наоборот: вакцинировался и переболел, то он получил «гибридный иммунитет». То есть, как заметил Крючков, антител много и нейтрализующих достаточно.

При ранней ревакцинации человек может избежать тяжелых форм течения болезни, а, возможно, и вообще не подцепить вирус, добавил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Ученые Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в Дурбане пришли к выводу, что вакцина от коронавируса Pfizer обеспечивает защиту против нового штамма «омикрон» только после введения третьей дозы препарата. По словам исследователей, двукратный курс вакцины Pfizer имеет лишь 22,5% эффективности против «омикрона».