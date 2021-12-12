Менее 30 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки впервые за 2 месяца

За сутки в России выявили 29 929 новых случаев коронавируса. Этот показатель опустился ниже 30 тысяч впервые с 13 октября.

Случаи заболевания были выявлены в 85 регионах страны. У 7,7% заразившихся не было клинических проявлений болезни. В оперштабе также привели статистику по числу летальных исходов. За минувшие 24 часа скончались 1132 пациента. Еще 31 391 человек полностью выздоровел.

Самый большой прирост заболевших был зафиксирован в Москве — 2862 новых случая. В Подмосковье — 2040. В Санкт-Петербурге — 2012.

Всего с начала пандемии в России было выявлено 10 016 896 случаев коронавируса. За весь период умерли 289 483 пациента, выздоровели 8 741 355 человек.

По данным на сайте стопкоронавирус.рф, вакцинацию первым компонентом прошли уже 74 189 385 россиян, еще 67 260 355 жителей страны завершили этот процесс. Врачи и экспертное сообщество называют вакцинацию одним из главных способов защиты от коронавируса и борьбы с пандемией. С помощью прививок может быть достигнут коллективный иммунитет против ковида.