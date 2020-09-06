Названы регионы с наивысшим уровнем занятости населения

Первую строчку по занятости населения во втором квартале 2020 года занял Чукотский автономный округ. В этом регионе уровень занятости достиг отметки в 74,3%.

Сразу за Чукотским автономным округом идет Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень занятости составил 71,7%. Тройку лидеров замкнула Магаданская область с 68,4%, пишет RT со ссылкой на данные Росстата. Кроме того, в число российских регионов с наивысшим уровнем занятости попали Ханты-Мансийский автономный округ — 67,9% и Камчатский край — 67,7%.

Самые низкие значения занятости оказались в Северной Осетии — 39,2%, Дагестане — 43,2% и Карачаево-Черкесии — 45,4%. К этому же списку отнесли Республику Тыва — 49,2%, Адыгею — 49,7% и Ингушетию — 49,9%. В Петербурге занятость составила 65,5%, а в Москве — 66,3%.

В среднем по России уровень занятости населения во втором квартале 2020 года достиг 58%. Этот показатель оказался на 1,2% ниже, чем был в 2019 году. Как пояснили в Росстате, уровень занятости населения представляет собой отношение количества работающих людей к общей численности населения определенной возрастной категории.