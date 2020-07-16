Владимир Путин, считает, что сейчас необходимо дать россиянам возможность зарабатывать, чтобы обеспечивать семью. По мнению президента, главная задача — «восстановить уровень занятости». Такое заявление руководитель сделал на совещании по федеральному бюджету.

«И сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи» — приводит слова Путина сайт Кремля. Президент отметил, что для роста доходов населения нужно использовать все необходимые инструменты. Глава России считает, что сейчас в приоритете для бюджета должны быть не только текущие задачи, но и долгосрочные цели, такие как национальные проекты, стратегические планы развития здравоохранения и образования.

На совещании Путин также рассказал, что во время нерабочих дней в апреле ВВП сократился на 12%. В мае было снижение до 10%. Президент заметил, как восстановился потребительский спрос во время снятия ограничений.

«Мы видим, как восстанавливается потребительский спрос сегодня, как в июне–июле объем покупок товаров и услуг превышает докризисный уровень февраля. Там, по-моему, около четырёх процентов уже — 3,8 процента», — сказал Путин. Во время пандемии президент проводит совещания в режиме видеоконференции. В таком же формате глава страны обращался к россиянам.