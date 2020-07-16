Названы примерные сроки «Авифавира» от коронавируса в аптеках

Российские аптеки скоро получат препарат «Авифавир», созданный для лечения COVID-19. Ожидается, что лекарство поступит в продажу в июле.

Сроки, когда «Авифавир» появится на аптечных прилавках, озвучил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Его слова привел ТАСС.

РФПИ совместно с группой компаний «ХимРар» уже отправил отечественный препарат от коронавируса на экспорт. Поставки лекарства идут в Белоруссию и 35 регионов РФ. Клинические испытания «Авифавира» завершились в конце мая. Они показали, что лекарственное средство эффективно борется с COVID-19.

Другой препарат от коронавируса уже направили в российские больницы. Его произвел Ярославский завод «Р-Фарм». Лекарство назвали «Коронавир». В медучреждения отослали более семи тысяч упаковок. Применять «Коронавир» можно только в клиниках. У него есть ряд противопоказаний.

Минздрав России одобрил три сделанных в РФ препарата — «Авифавир», «ХимРара» и «Коронавир».