Россия начала экспорт лекарства «Авифавир» против коронавируса

Препарат «Авифавир» в конце мая прошел клинические испытания и показал свою эффективность в борьбе с коронавирусом. После того как было получено регистрационное удостоверение Минздрава, российское лекарство стало первым на рынке препаратом против коронавируса. Главное действующее вещество в таблетках — фавипиравир.

«C учетом решения властей США закупать практически 100% произведенного „Ремдесивира“ (компании Gilead Sciences) в ближайшие месяцы и дефицита эффективных препаратов на мировом рынке Россия готова прийти на помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и начать зарубежные поставки „Авифавира“. Российский препарат стоит в несколько раз дешевле, при этом форма выпуска в таблетках упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом», — пояснил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в сообщении. Также в скором времени препарат начнут поставлять в Казахстан.

Изначально компании планировали произвести 60 тысяч курсов, но уже в июле им удалось изготовить 100 тысяч лекарств. Затем мощность производства еще увеличили, и теперь ожидается, что предприятие сможет выпускать до 300 тысяч курсов препарата в месяц. Это позволит расширить список стран для экспорта. Ранее международная организация ВОЗ заявила, что в мире сейчас разрабатывают 140 вакцин от коронавируса.