Названы побочные эффекты популярного обезболивающего

Одно из самых популярных обезболивающих препаратов в мире способен вызывать побочные эффекты. В Национальной службе здравоохранения рассказали четыре признака, когда стоит обратиться к врачу после приема ибупрофена.

Как сообщило издание Express со ссылкой на данные организации, более чем у одного человека из ста, принимавших препарат, наблюдались тошнота, головокружение, несварение желудка и головные боли. Если побочные эффекты сохраняются надолго, то следует обратиться к врачу.

В некоторых случаях прием ибупрофена может вызвать серьезные последствия: риск развития желудочно-кишечного кровотечения и нарушения зрения. Людям, склонным к аллергии, также стоит опасаться препарата, обезболивающее способно вызвать сильную аллергическую реакцию.

Доктор Мясников ранее говорил, что частый прием ибупрофена может вызвать инсульт, инфаркт или гипертонию. Особенно лекарственный препарат противопоказан людям старше 60 лет. Однако Малышева заявляла, что нестероидный противовоспалительный препарат можно принимать не только взрослым, но и детям.