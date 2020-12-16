Малышева назвала лучший способ сбить температуру. Видео

Телеведущая и врач Елена Малышева назвала парацетамол универсальным лекарством. По ее словам, именно поэтому медики рекомендуют при коронавирусной инфекции нового типа сбивать температуру этим препаратом.

Об этом Елена Малышева сообщила в эфире Первого канала.

«Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям», — пояснила Малышева. Она подчеркнула, что безопасность этого жаропонижающего для беременной или кормящей женщины, младенца или плода, доказана с самым высоким критерием.

При этом, по ее словам, аспирин способен вызывать судороги и быть опасен для детей младше 12 лет. Малышева отметила, что ибупрофен можно пить и взрослым, и детям.

Отсутствие у парацетамола побочных эффектов ранее подтвердил врач и телеведущий доктор Александр Мясников. Он предупредил, что систематический прием анальгина может вызвать проблемы с почками, с желудком и повышение давления.