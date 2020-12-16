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    16 декабря 2020, 04:00

    Малышева назвала лучший способ сбить температуру. Видео

    Анастасия Кукова

    Телеведущая и врач Елена Малышева назвала парацетамол универсальным лекарством. По ее словам, именно поэтому медики рекомендуют при коронавирусной инфекции нового типа сбивать температуру этим препаратом.
    Малышева назвала лучший способ сбить температуру. Видео

    Об этом Елена Малышева сообщила в эфире Первого канала.

    «Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям», — пояснила Малышева. Она подчеркнула, что безопасность этого жаропонижающего для беременной или кормящей женщины, младенца или плода, доказана с самым высоким критерием.

    При этом, по ее словам, аспирин способен вызывать судороги и быть опасен для детей младше 12 лет. Малышева отметила, что ибупрофен можно пить и взрослым, и детям.

    Отсутствие у парацетамола побочных эффектов ранее подтвердил врач и телеведущий доктор Александр Мясников. Он предупредил, что систематический прием анальгина может вызвать проблемы с почками, с желудком и повышение давления.