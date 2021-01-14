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    14 января 2021, 09:03

    Названы плюсы для России в отношениях с США при Байдене

    Анастасия Калинина

    Победа на президентских выборах представителя Демократической партии Джо Байдена может иметь позитивные последствия для России. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bank of America.
    Названы плюсы для России в отношениях с США при Байдене

    Ожидается, что Америка при Байдене сможет конструктивно подойти к отношениям с Россией. Все дело в том, что у российских активов создается потенциал для роста цен. Тем не менее Байдену нужно будет пересмотреть санкции против Москвы — вернуться к исходному состоянию будет уже невозможно.

    «Они (русские — прим. ред.) заплатят цену, и это будет цена для их экономики», — так сказал сам Байден 17 сентября на встрече с избирателями.

    В начале декабря избранный президент Америки сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике, сделав его многосторонним, привлекая союзников для решения вопросов с Россией и Китаем.

    По аналитическим прогнозам Bank of America, Россия в 2021 году все еще рискует вновь оказаться под санкционным ударом США. Но победа демократа Джо Байдена может принести с собой и положительные изменения в отношениях Москвы и Вашингтона. Аналитики также отметили, что сейчас отношения между США и России очень плохие. Поэтому будущая администрация уже дала понять, что станет больше уважать многостороннее сотрудничество и международные соглашения.

    Однако такие отношения двух государств, как были в 2009–2010 годах, тоже вряд ли возможны.

    Главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский отметил, что при Байдене отношения между странами станут более традиционными, а политика США станет «стабильной и предсказуемой».