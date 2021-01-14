Названы плюсы для России в отношениях с США при Байдене

Ожидается, что Америка при Байдене сможет конструктивно подойти к отношениям с Россией. Все дело в том, что у российских активов создается потенциал для роста цен. Тем не менее Байдену нужно будет пересмотреть санкции против Москвы — вернуться к исходному состоянию будет уже невозможно.

«Они (русские — прим. ред.) заплатят цену, и это будет цена для их экономики», — так сказал сам Байден 17 сентября на встрече с избирателями.

В начале декабря избранный президент Америки сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике, сделав его многосторонним, привлекая союзников для решения вопросов с Россией и Китаем.

По аналитическим прогнозам Bank of America, Россия в 2021 году все еще рискует вновь оказаться под санкционным ударом США. Но победа демократа Джо Байдена может принести с собой и положительные изменения в отношениях Москвы и Вашингтона. Аналитики также отметили, что сейчас отношения между США и России очень плохие. Поэтому будущая администрация уже дала понять, что станет больше уважать многостороннее сотрудничество и международные соглашения.

Однако такие отношения двух государств, как были в 2009–2010 годах, тоже вряд ли возможны.

Главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский отметил, что при Байдене отношения между странами станут более традиционными, а политика США станет «стабильной и предсказуемой».