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    14 января 2021, 07:20

    Байден назвал Трампа виновным в нападении на Капитолий

    Наза Салех Захи

    Джо Байден заявил, что Дональд Трамп занимался подстрекательством нападавших на Капитолий. Такой заявление избранный президент США сделал после того, как уходящему главе Белого дома объявили импичмент.
    Байден назвал Трампа виновным в нападении на Капитолий

    «Преступное нападение было спланировано и координировалось. Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп», — сказано в заявлении, распространенном штабом Байдена. Его процитировало РИА «Новости».

    Демократ считает, что беспорядки в Вашингтоне вооруженным восстанием против Штатов. По его мнению. виновных нужно наказать.

    В начале января толпа протестующих ворвалась в Капитолий, чтобы помешать Конгрессу официально утвердить победу Джо Байдена на выборах. Сторонники Трампа несколько часов занимали здание и устроили там погромы. Находящихся там политиков пришлось эвакуировать.

    Американские СМИ писали, что взбунтовавшиеся американцы пошли на этот шаг из-за заявлений Дональда Трампа о том, что надо «сражаться изо всех сил», чтобы «вернуть нашу страну». Его обвинили в подстрекательстве, а Палата представителей объявила ему импичмент. Однако американский лидер отвергает эти обвинения. Трамп выступил против насилия и попросил протестующих «идти домой с миром».

    Власти США опасаются, что в день инаугурации Байдена, 20 января, в Вашингтоне опять могут произойти беспорядки. Капитолий взят под охрану военных.