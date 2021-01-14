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    14 января 2021, 07:20

    Размер желаемой россиянами зарплаты превысил 190 тысяч рублей

    Александра Ломейко

    Россияне определились с размером желаемой в 2021 году зарплаты. У женщин запросы скромнее, чем у мужчин. Последние в среднем по стране хотят получать более 190 тысяч рублей.
    Размер желаемой россиянами зарплаты превысил 190 тысяч рублей

    Предпочтения по заработку жителей РФ выяснил сервис «Работа.ру», сообщил сайт RT со ссылкой на результаты проведенного исследования.

    Если мужчины в среднем по стране указали на желаемую зарплату в 192 тысячи рублей, то женщины хотят получать 120 тысяч.

    У жителей Москвы запросы несколько выше: мужчины заявили, что рассчитывают на 198 тысяч рублей в качестве заработной платы. Москвички упомянули сумму в 129 тысяч.

    В проведенном опросе участвовали три тысячи человек в возрасте старше 18 лет, живущих во всех регионах России.

    Тем, кто живет в столице, можно рассчитывать и на более высокий заработок. Например, одна из самых высоких ставок у должности зубного техника: ему обещают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц. Достойно платят IT-специалистам, репетиторам по английскому языку и мастерам по ремонту квартир. В первой пятерке оказалась и вакансия ведущего бизнес-аналитика.