Размер желаемой россиянами зарплаты превысил 190 тысяч рублей

Россияне определились с размером желаемой в 2021 году зарплаты. У женщин запросы скромнее, чем у мужчин. Последние в среднем по стране хотят получать более 190 тысяч рублей.

Предпочтения по заработку жителей РФ выяснил сервис «Работа.ру», сообщил сайт RT со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Если мужчины в среднем по стране указали на желаемую зарплату в 192 тысячи рублей, то женщины хотят получать 120 тысяч.

У жителей Москвы запросы несколько выше: мужчины заявили, что рассчитывают на 198 тысяч рублей в качестве заработной платы. Москвички упомянули сумму в 129 тысяч.

В проведенном опросе участвовали три тысячи человек в возрасте старше 18 лет, живущих во всех регионах России.

Тем, кто живет в столице, можно рассчитывать и на более высокий заработок. Например, одна из самых высоких ставок у должности зубного техника: ему обещают зарплату до 250 тысяч рублей в месяц. Достойно платят IT-специалистам, репетиторам по английскому языку и мастерам по ремонту квартир. В первой пятерке оказалась и вакансия ведущего бизнес-аналитика.