Названы отрасли в России, которые не затронула пандемия

Коронавирус сильно отражается на всех сферах жизни общества и экономике. Несмотря на это, сельское хозяйство и строительная отрасль удара не почувствовали. В эти сферы продолжают приходить банковские заемные средства.

«Они относятся к предприятиям непрерывного цикла. На них продление нерабочих дней не распространяется, компании из этих отраслей продолжают активно работать, и потому мы не ожидаем резкого ухудшения их финансового положения в связи с продлением выходных», — объяснили в пресс-службе Московского кредитного банка РБК.

Эксперты отметили, что надеются на поддержку малого и среднего бизнеса со стороны правительства. Кроме того, они рассчитывают на меры банковского сообщества, которые помогут преодолеть непростое время.

«Меры поддержки малого и среднего бизнеса необходимо значительно расширить. Сейчас для таких секторов экономики, как частное здравоохранение, торговля непродовольственными товарами, производство, некоммерческие организации, нет мер поддержки, кроме снижения ставки социальных взносов до 15%», — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Президент России Владимир Путин 2 апреля выступил с обращением к гражданам и сообщил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. При этом он подчеркнул, что зарплата должна быть сохранена для всех сотрудников, как и рабочие места.

Такие меры власти принимают для борьбы с коронавирусом. Согласно последней информации, в России насчитывается 3548 инфицированных. Выздоровели 235 человек. Летальными исходами закончились 30 случаев инфицирования.