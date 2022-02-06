Пенсионеров предупредили о риске потери одной льготы

Пенсионеры рискуют потерять льготу по оплате имущественного налога. Как сообщила «Российская газета», этот грозит им, если сдачу квартиры в аренду признают предпринимательской деятельностью.

Верховный суд придерживается трактовки, что предпринимательской деятельностью считается использование квартиры не в нуждах собственника. Если она приобретается для сдачи в аренду или же сдается, пока не найден новый покупатель, то пенсионер потеряет право на льготу.

Каждый конкретный случай разбирается индивидуально, уточнила «Российская газета».

Ранее стало известно, что неработающим пенсионерам проиндексировали выплаты на 8,6% с 3 февраля, в среднем надбавка составила около 1,4 тысячи рублей.

В Московской области минимальный размер пенсии на сегодня составляет 12,5 тысячи рублей, но одиноким пенсионерам, которые проживают в области более 10 лет и уже не могут работать, выплаты увеличат до 17 тысяч рублей.