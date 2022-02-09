Освободить пенсионеров-наследников от уплаты госпошлины предложили в Госдуме

Член Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением освободить от уплаты госпошлины пенсионеров, которые вступают в наследство в порядке первой очереди. Об этом сообщил RT.

Парламентарий напомнил, что наследники первой очереди (родители наследодателя, супруги, дети) должны уплатить госпошлину в размере 0,3% стоимости наследуемого имущества. Уточняется, что некоторые категории людей (ветераны Великой Отечественной войны, герои СССР и РФ, несовершеннолетние дети) освобождены от уплаты этой пошлины. При этом наследники-пенсионеры из первой очереди не имеют льгот по уплате госпошлины. Ее размер может составлять для них ощутимую сумму.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности включения граждан, получающих пенсию по старости, в перечень лиц, освобожденных от уплаты государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство в случае, если в наследственном деле они выступают в качестве наследника первой очереди», — предложил законодатель.