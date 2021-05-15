Названы надписи на стенах, за которые можно попасть за решетку

Нецензурные надписи и рисунки на стенах с юридической точки зрения — это нарушение общественного порядка и повреждение чужого имущества. Если в них есть призывы к чему-то незаконному, автора могут посадить. Об этом РИА «Новости» рассказал управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин.

По словам собеседника, в большинстве случаев надписи на стенах расценивают как мелкое хулиганство. Добрынин отметил, что это административный арест, но бывают и более серьезные случаи.

«Если в результате надпись невозможно стереть ни мылом, ни тряпкой, а результат такого „творчества“ причинил значительный материальный ущерб владельцу имущества, такие действия могут быть квалифицированы уже по статье уголовного кодекса РФ», — приводит агентство слова юриста.

Добрынин подчеркнул, что надписи на транспорте, кинотеатрах, фасадах зданий в городе — это вандализм. Максимальное наказание — три месяца ареста. В случае обращения к какому-то конкретному человеку через такие надписи, автора могут привлечь к ответственности еще и за оскорбление. Самое строгое наказание полагается за призывы к экстремистской и террористической деятельности — до пяти лет лишения свободы.

«К такой ответственности могут быть привлечены, например, авторы настенных надписей с агитационным содержанием и символикой организаций, признанных экстремистскими и запрещенными на территории РФ», — отметил Добрынин.

В этом году на стене тюрьмы в Рединге появилось граффити с заключенным, который совершает побег по связанным простыням, на которых виден текст. СМИ приписали авторство этого рисунка британскому уличному художнику Бэнкси. Позже он это подтвердил.