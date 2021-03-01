Бэнкси приписали авторство граффити на стене британской тюрьмы

В графстве Беркшир здание Редингской тюрьмы украсили новые граффити. Не исключено, что создал их британский уличный художник Бэнкси. Авторство он еще не подтвердил.

Внимание на изображение обратила «Русская служба Би-би-си». На окружающей тюремный двор стене теперь нарисован мужчина в полосатой робе арестанта, который совершает побег.

На землю беглец спускается по веревке из простыней. Последняя из них заправлена в печатную машинку и заполнена печатными строками.

Хотя стиль работы довольно характерен для Бэнкси, художник пока не подтвердил авторство. Как уверяют очевидцы, рисунок нанесли на стену в ночь на понедельник.

Сюжет граффити может представлять собой отсылку к биографии британского поэта и драматурга Оскара Уайльда. Самый знаменитый заключенный тюрьмы ее королевского величества в Рединге провел за решеткой полтора года и посвятил этому времени «Балладу Редингской тюрьмы». Это одно из самых известных произведений Уайльда.