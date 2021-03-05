Бэнкси подтвердил авторство работы на стене тюрьмы в Рединге. Видео

Бэнкси доказал авторство граффити на стене тюрьмы в британском Рединге, в которой сидел Оскар Уайльд. Видео с доказательствами опубликовано на сайте художника в Instagram.

Граффити появилось на здании тюрьмы в ночь на 1 марта. На высокой кирпичной стене изображен арестант, который совершает побег. Он спускается по связанным простыням, последняя из которых заправлена в печатную машинку и покрыта текстом.

Эксперты предполагают, что Бэнкси посвятил работу ирландскому поэту и драматургу Оскару Уайльду, который был самым знаменитым заключенным тюрьмы. После своего освобождения он написал одно из своих самых знаменитых произведений «Балладу Редингской тюрьмы».

Здание тюрьмы не используется по назначению уже восемь лет. Его признали архитектурным памятником викторианской эпохи. Городской совет планирует из тюрьмы сделать культурное пространство. Однако здание принадлежит министерству юстиции, которое подыскивает для недвижимости коммерческого покупателя.

Бэнкси — псевдоним анонимного английского андерграундного художника стрит-арта, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси не известны.