Названы лучшие и худшие города России для построения карьеры

Большинство россиян считают самым лучшим городом для построения карьеры Москву, а самым худшим — Астрахань. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Москву назвали лучшим городом для построения карьеры 71% опрошенных. На втором месте Санкт-Петербург — о карьерных перспективах в Северной столице заявили 63% респондентов. Тройку лидеров замкнула Казань, которую назвали 53% участников опроса. В пятерку также вошли Тюмень (49%) и Екатеринбург (48%).

Самым неудачным городом в плане карьеры большинство назвали Астрахань (17%). Также в антирейтинг вошли Тольятти (16%), Саратов (15%), Омск (14%) и Волгоград (13%).

Ранее россияне рассказали, сколько в идеале должен длиться отпуск, по их мнению. Большинство признались, что хотели бы отдыхать как минимум месяц. Но нашлись и те, кому хватает и двух недель.

Также россияне рассказали, кем мечтали стать, когда были маленькими. Оказалось, что каждый девятый мальчик мечтал быть космонавтом, а каждый десятый — летчиком. А девочки хотели стать врачами и педагогами.