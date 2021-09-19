Россияне назвали идеальную длину отпуска

Идеальный отпуск должен длиться не меньше четырех недель. Такое мнение выразили 53% работающих россиян. Двухнедельный отдых устроил только 17% опрошенных.

Опрос об оптимальной длине отпуска провел сервис по поиску работы. По данным исследования, количество россиян, которые считают, что отпуск должен быть четыре недели и более, возросло. В 2013 году таковых было 46%, а в 2019 — 50%, сообщил «Коммерсант».

В этом году почти 30% опрошенных заявили, что лучше всего отдыхать полные четыре недели, а по мнению 23% респондентов, лучше, если отпуск будет еще длиннее.

Вариант с трехнедельным отпуском выбрали 19%, 17% заявили, что для отдыха вполне достаточно и двух недель. Еще 3% участников опроса считают, что идеальный отпуск длится 10 дней. Последний вариант чаще всего выбирали молодые люди до 24 лет или респонденты с доходом меньше 30 тысяч рублей.

Приверженцами четырехнедельного отпуска оказались россияне старше 35 лет и опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей.

Участниками исследования стали 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Опрос провели во всех округах страны.