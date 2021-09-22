Россияне рассказали, кем мечтали стать в детстве

Аналитики компании SuperJob провели опрос, чтобы выяснить, кем россияне мечтали стать в детстве. Большинство мужчин хотели стать космонавтами, большинство женщин — врачами. Результатами исследования поделилась «Газета.ru».

Оказалось, что космонавтом мечтал стать каждый девятый из опрошенных мужчин, а каждый десятый хотел стать летчиков. Еще 9% мечтали стать водителями, а 3% видели себя в будущем полицейскими, спортсменами, бизнесменами, моряками и врачами.

Что касается женщин, самой популярной профессией детской мечты оказались врач и педагог.

«Почти каждая пятая женщина в детстве мечтала стать врачом — 19%, еще 16% опрошенных хотели преподавать в школах и вузах. Профессии юриста, продавца, актрисы или дизайнера привлекали 4% юных россиянок. По 3% респонденток мечтали стать военнослужащими, певицами, поварами, стюардессами, ветеринарами или воспитателями, по 2% — художницами, балеринами и бухгалтерами», — рассказали в компании.