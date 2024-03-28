Общество 28 марта 2024, 12:01 Названо условие восстановления Crocus City Hall после теракта Эмин Агаларов назвал факторы, определяющие восстановление «Крокуса» РИА «Новости»

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Владельцы Crocus City Hall примут окончательное решение о дальнейшей судьбе объекта, исходя из ряда факторов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал сын владельца концертного зала, певец Эмин Агаларов.

«Окончательного решения по возможному восстановлению Crocus City Hall пока нет. Ориентируемся на мнение президента Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности», — сообщил он.

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Агаларов добавил, что страховка объекта покроет лишь 1/40 от всех затрат. При этом строительство подобного концертного зала будет стоить примерно 150 миллионов долларов.

Ранее певец рассказал, что на месте теракта обязательно появится мемориал, однако точно его местоположение на данный момент неизвестно, писал RT.

Согласно опросу сервиса SuperJob, большинство жителей Москвы и Подмосковья одобрили установку мемориала в память о погибших при террористическом акте.