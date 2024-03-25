Происшествия 25 марта 2024, 23:03 Эмин Агаларов рассказал, восстановят ли Crocus City Hall Агаларов заявил, что судьбу Crocus City Hall решат с учетом «мнения страны» РИА «Новости»

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Бывший первый вице-президент Crocus Group и сын владельца компании Эмин Агаларов заявил, что пока преждевременно говорить о восстановлении концертного зала Crocus City Hall после теракта. Об этом он заявил в беседе с РБК.

«Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу. И правительство нам тоже даст какое-то их видение, как дальше нам действовать», — пояснил он.

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Агаларов также добавил, что обязательно будет создан мемориал. Пока неизвестно, в рамках нового зала или же на его месте. Все эти варианты пока рассматриваются, но сейчас есть и другие приоритеты. Он отметил, что еще нужно помочь спасателям разобрать завалы и оказать помощь пострадавшим в теракте.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что арестованные соучастники террористов помогали им не только деньгами, но и предоставили квартиру для проживания и автомобиль.