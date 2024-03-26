Общество 26 марта 2024, 03:50 Москвичи выступили за установку мемориала на месте Crocus City Hall Опрос SuperJob: 57% москвичей призвали установить мемориал на месте теракта РИА «Новости»

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Большинство жителей Москвы и Подмосковья заявили, что на месте Crocus City Hall нужно установить мемориал в память о погибших в теракте. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опрос SuperJob.

«Большинство москвичей и жителей Подмосковья считает, что на месте концертного зала, подвергшегося атаке террористов, следует разбить парк и установить мемориал в память о погибших: среди жителей Москвы и Подмосковья идею создания парковой зоны с мемориалом поддерживают 57%», — говорится в исследовании.

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Аналогичного мнения придерживаются и 49% россиян. При этом 24% опрошенных считают, что концертный зал нужно восстановить назло вредителям, а рядом установить стелу с именами погибших. При этом выяснилось, что женщины чаще мужчин выступали за создание мемориально-паркового комплекса на месте трагедии — 53% и 46% соответственно.

Всего в опросе участвовали 1600 респондентов из базы пользователей портала.

Ранее сын владельца Crocus Croup Эмин Агаларов сообщил, что при восстановлении Crocus City Hall обязательно будет создан мемориал, но где именно — пока неизвестно.