Общество 27 марта 2024, 20:09 Названо условие оглашения мнения Конституционного суда о смертной казни Зорькин: КС даст ответ по смертной казни только после официального запроса Pxhere

Читать 360tv в

Конституционный суд России огласит свое мнение по вопросу смертной казни только если получит от уполномоченных заявителей официальный запрос. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель инстанции Валерий Зорькин.

«Суд готов ответить только после официального запроса уполномоченных заявителей», — отметил он

Реклама

В пресс-службе инстанции пояснили, что в рассмотрении заявления могут отказать, если оно не соответствует нормам закона о Конституционном суде.

Для проведения расследования соответствия конституции того или иного нормативного акта необходимо получить обращение группы, состоящей из не менее 90 депутатов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что для возвращения высшей меры наказания достаточно будет решения Конституционного суда.