26 марта 2024, 12:28
Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни
Глава «Справедливой России» предложил провести референдум о смертной казни
Члены партии «Справедливая Россия — За правду» будут настаивать на проведении в единый день голосования 8 сентября 2024 года референдума о возвращении смертной казни. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов. Его слова передало РИА «Новости».
Политик подчеркнул, что на «нелюдей, мерзавцев» должна распространяться смертная казнь.
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Ранее в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте восьмого подозреваемого по делу о теракте в Crocus City Hall. Речь идет об Алишере Касимове, который сдавал жилье фигуранту уголовного дела Шамсидину Фаридуни.
Накануне столичный суд арестовал нескольких подозреваемых по этому делу. В том числе таксиста Диловара Исломова, продавшего иномарку нападавшим.
Смертная казнь
Россия
Референдум
Стрельба в Crocus City Hall
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