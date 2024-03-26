Общество 26 марта 2024, 12:28 Миронов предложил провести референдум о возвращении смертной казни Глава «Справедливой России» предложил провести референдум о смертной казни РИА «Новости»

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Члены партии «Справедливая Россия — За правду» будут настаивать на проведении в единый день голосования 8 сентября 2024 года референдума о возвращении смертной казни. Об этом сообщил глава партии Сергей Миронов. Его слова передало РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что на «нелюдей, мерзавцев» должна распространяться смертная казнь.

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Ранее в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об аресте восьмого подозреваемого по делу о теракте в Crocus City Hall. Речь идет об Алишере Касимове, который сдавал жилье фигуранту уголовного дела Шамсидину Фаридуни.

Накануне столичный суд арестовал нескольких подозреваемых по этому делу. В том числе таксиста Диловара Исломова, продавшего иномарку нападавшим.