26 марта 2024, 14:07
Володин заявил, что для возврата смертной казни не нужен референдум
Володин: для возврата смертной казни не нужен референдум, достаточно решения КС
Для возвращения смертной казни в России нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, для этого достаточно решения Конституционного суда, сообщило РИА «Новости».
«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял», — указал он.
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Спикер Госдумы напомнил о решении Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. С учетом этого, по словам Володина, никакие референдумы проводить не надо.
«Достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — подчеркнул парламентарий.
Ранее с предложением провести в единый день голосования в 2024 году референдум о возвращении смертной казни выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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