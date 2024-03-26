Общество 26 марта 2024, 14:07 Володин заявил, что для возврата смертной казни не нужен референдум Володин: для возврата смертной казни не нужен референдум, достаточно решения КС РИА «Новости»

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Для возвращения смертной казни в России нет необходимости проводить референдум, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, для этого достаточно решения Конституционного суда, сообщило РИА «Новости».

«У нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял», — указал он.

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Спикер Госдумы напомнил о решении Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора. С учетом этого, по словам Володина, никакие референдумы проводить не надо.

«Достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда», — подчеркнул парламентарий.

Ранее с предложением провести в единый день голосования в 2024 году референдум о возвращении смертной казни выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.