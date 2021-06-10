Названо лучшее время для кофе
Пить кофе за завтраком или натощак нежелательно. Бодрящий напиток не нарушит минеральный баланс организма, если употреблять его до еды или через час после. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.
«Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды. В таком случае вся полезная составляющая кофе будет работать, не нарушая минерального баланса в организме человека», — объяснила собеседница.
По словам Королевой, утром кофе не стоит пить, потому что он нарушает процесс усвоения железа, цинка, магния и кальция. Диетолог отметила, что эти минералы особенно важны для здоровья.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова сообщила, что без вреда для организма можно выпивать не больше двух чашек кофе в день, а сам напиток лучше готовить из качественных зерен. В этом году ученые из Медицинской школы Икана при медцентре Маунт-Синай (США), пришли к выводу, что злоупотребление кофе в три раза повышает риск развития глаукомы.