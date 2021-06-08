Ученые предупредили об опасности кофе для зрения

Злоупотреблением кофеином повышает риск развития глаукомы более чем в три раза. Это касается тех, кто генетически предрасположен к высокому глазному давлению (ВГД), предупредили ученые Медицинской школы Икана при медцентре Маунт-Синай.

В своем исследовании специалисты изучили записи более 120 тысяч человек. Добровольцы в возрасте от 39 до 73 лет заполняли анкеты и предоставляли образцы своей ДНК в период с 2006 по 2010 годы, сообщил MedicalXpress. Все участники отмечали, сколько кофеина употребляют каждый день и была ли у кого-то из семьи глаукома, приводящая к полной потере зрения.

Спустя три года ученые изменили внутриглазное давление у добровольцев. У четверти людей с самой большей предрасположенностью к глаукоме пристрастие к кофе оказалось связано с риском развития ВГД и потери зрения.

Специалисты выяснили, что ежедневное потребление более 480 миллиграммов кофе приводило к давлению на уровне 0,35 миллиметра ртутного столба. Такое количество кофе примерно равняется четырем чашкам. При этом при генетической расположенности три чашки кофе в день повышали риск развития глаукомы в 3,9 раза.