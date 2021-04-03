Врач рассказал, сколько чашек кофе можно выпивать в день

Без вреда для своего здоровья можно выпить не больше двух чашек кофе в день. При этом выбирать стоит напиток из качественных зерен. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По словам врача, двух чашек кофе в день хватит, чтобы насладиться ароматным напитком. Такое количество поможет минимизировать возможные риски для организма.

«Кофе может давать негативный эффект, может истощать нервную систему, вызывать рефлюкс и проблемы с желудком. Достаточно двух чашек кофе в день, причем, мы говорим о качественном, зерновом кофе», — пояснила она «Звезде».

Дианова отметила, что кофе можно покупать в капсулах или варить любым удобным методом. Пить напиток необходимо всегда с приемом пищи, так как кофе на голодный желудок может негативно сказаться на здоровье. Также врач подчеркнула, что более спокойно на организм действует чай, поэтому его можно выпивать по несколько чашек в день.

Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова советовала следить за количеством употребляемого кофеина людям с повышенным артериальным давлением.