Названо число россиян, которые стали запасаться едой из-за коронавируса

Россияне спокойно отреагировали на сообщение о пандемии коронавируса. Лишь 9% сограждан стали запасаться провизией на случай изоляции. Все остальные продолжают жить в обычном режиме.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование одного из российских банков, закупаются крупами и мукой, в основном, пожилые люди.

«Россияне пока не торопятся делать долговременные запасы в связи с пандемией. Только около 9% опрошенных, в основном люди старшего возраста, усиленно закупают крупы, макароны, сахар, муку, предметы личной гигиены впрок», — приводит агентство результаты соцопроса.

58% респондентов заявили, что эпидемия абсолютно не повлияла на их обычную жизнь. Часть сограждан стали вести себя осторожнее; 18% опрошенных стараются как можно реже заходить в общественный транспорт, а 16% отказались от междугородних и заграничных поездок. 13% россиян ограничили общение с другими людьми, а 5% — стали запасаться медикаментами. В опросе приняли участие тысяча человек, которые живут в городах-миллионниках.

Ранее в Минпромторге России сообщили, что торговые сети стали запасаться провиантом и призвали россиян отказаться от закупок продуктов впрок, чтобы не создавать лишний ажиотаж. По последним данным, от коронавируса во всем мире уже умерли более 6,5 тысячи человек. Заразились почти 170 тысяч человек.