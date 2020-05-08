Жители многоквартирных домов не могут заразиться коронавирусом через общую вентиляцию. Заболевание не проникнет в квартиру и через кондиционеры.

Об этом сообщил Telegram-канал «стопкоронавирус.рф». Он процитировал ответы Роспотребнадзора на вопросы, которые больше всего интересовали подписчиков.

Одним из них оказалась боязнь заражения новым типом коронавирусной инфекции через систему вентиляции. Ведь в многоквартирных домах она общая. Жители боялись, что при единичном случае заболевания в одной из квартир могут заразиться все остальные. Роспотребнадор развеял опасения на этот счет.

Коронавирус, как и любые респираторные вирусы, никогда не будет жить ни в системе вентиляции, ни в кондиционерах Роспотребнадор

Ранее ведомство сообщило, что новый тип коронавирусной инфекции не любит жару. Он теряет активность и практически полностью перестает заражать людей при температуре выше +30 градусов. Его разрушению способствуют также солнечные лучи и низкий уровень влажности. При этом при температуре в 70 градусов SARS-CoV-2 полностью дезактивируется.

По данным на утро 8 мая в России выявили 187 859 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. За все время пандемии в стране скончались 1723 человека, еще 26 608 поправились. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах находятся около 80 тысяч пациентов. У одних коронавирус уже диагностирован, у других — пока подтверждается.