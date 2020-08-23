Названа сумма ущерба, который нанес пожар авианосцу «Адмирал Кузнецов»

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 миллионов рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта „Адмирала Кузнецова“», — заявил Рахманов.

Собеседник добавил, что ремонт на «Адмирале Кузнецове» продолжается. В док его поставят летом 2021 года. Передачу корабля ВМФ России запланировали на 2022 год. Ранее Рахманов говорил о 500 миллионах рублей, которые понадобятся, чтобы отремонтировать авианосец. Об этом писал «Царьград».

Огонь вспыхнул на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» 12 декабря 2019-го. Пожар начался из-за сварки. В результате ЧП два человека погибли, пострадали 10 человек. Всего на борту корабля в момент возгорания находились порядка 400 моряков и рабочих.