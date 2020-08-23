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    23 августа 2020, 13:06

    Названа сумма ущерба, который нанес пожар авианосцу «Адмирал Кузнецов»

    Андрей Иванов

    На ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» после пожара в конце 2019 года уйдет до 350 миллионов рублей. Такую сумму озвучил в интервью ТАСС генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
    Названа сумма ущерба, который нанес пожар авианосцу «Адмирал Кузнецов»

    «На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300-350 миллионов рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта „Адмирала Кузнецова“», — заявил Рахманов.

    Собеседник добавил, что ремонт на «Адмирале Кузнецове» продолжается. В док его поставят летом 2021 года. Передачу корабля ВМФ России запланировали на 2022 год. Ранее Рахманов говорил о 500 миллионах рублей, которые понадобятся, чтобы отремонтировать авианосец. Об этом писал «Царьград».

    Огонь вспыхнул на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» 12 декабря 2019-го. Пожар начался из-за сварки. В результате ЧП два человека погибли, пострадали 10 человек. Всего на борту корабля в момент возгорания находились порядка 400 моряков и рабочих.

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